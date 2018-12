Schoofs ziek, titel voor Kerkhove

Schaduw­schut­ter Pereiro blijft hard trainen na teleurstel­ling: ‘We laten samen zien hoe het moet’

11:14 Gastón Pereiro was tot zaterdagavond de laatste PSV'er die in een officieel duel in reguliere tijd een penalty had gemist. Op 22 januari 2017 ging zijn strafschop er in de thuiswedstrijd tegen Excelsior niet in. Daarna werkte hij zich alsnog op tot de vaste strafschoppennemer van PSV, nadat eerst Siem de Jong een einde maakte aan een waar penaltycomplex van PSV en Marco van Ginkel zelfs uitgroeide tot een penaltyfenomeen.