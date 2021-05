Schoonspringduo mentaal enorm gegroeid na moeilijk jaar

Veertien maanden na hun laatste optreden als synchroonduo moeten Inge Jansen en Celine van Duijn als koppel olympische plaatsing afdwingen. In het olympisch bad in Tokio komen ze vandaag eindelijk in actie.

Als er een prijs zou bestaan voor mentale weerbaarheid onder topsporters zouden Inge Jansen (26) en Celine van Duijn (28) hoge ogen gooien. Vooral de laatste maanden waren voor het schoonspringkoppel een heuse beproeving. Terwijl de internationale sportwereld in 2021 langzaam maar zeker verder openging, moesten Jansen en Van Duijn keer op keer een tegenvaller incasseren.

Olympische Spelen

In het moeilijke coronajaar 2020 keken ze maandenlang uit naar februari 2021 waar ze tijdens de World Series in China voor het eerst in precies een jaar tijd weer een wedstrijd zouden springen. Enkele weken voor vertrek ging er echter een dikke streep doorheen. Al snel werd de focus verlegd naar de World Cup in april in Tokio. Met een jaar vertraging zouden ze zich op dit toernooi als synchroonduo moeten plaatsen voor de Olympische Spelen.

De klap dat dit toernooi begin april - tien dagen voordat ze zouden afreizen - ook gecanceld werd kwam hard aan, zegt bondscoach Edwin Jongejans. ,,Weer geen wedstrijd terwijl de Olympische Spelen steeds dichterbij komen. Dat was echt wel een moeilijk moment”, blikt Jongejans terug.

De grote vraag na de nieuwe tegenslag was: hoe moet het nu verder met de olympische kwalificatie op het onderdeel synchroonspringen? Jansen en Van Duijn plaatsten zich in de zomer van 2019 individueel al voor de Olympische Spelen. Jansen op de driemeterplank en Van Duijn op de tienmetertoren. Gelukkig kwam er snel duidelijkheid voor de dames; de wedstrijd werd twee weken verplaatst.

Volledig scherm Edwin Jongejans geeft aanwijzingen aan Inge Jansen en Celine van Duijn op de 3-meterplank. © Kees Martens/DCI Media

Dat betekent dat Jansen en Van Duijn nu op 1 mei de kans krijgen om ook als koppel in actie te komen op de Olympische Spelen. Plaats van handeling: het olympisch bad in Tokio. ,,Eindelijk, eindelijk is het zover”, reageert Jongejans. De wereldkampioen van 1991 op de éénmeterplank neemt zijn petje af voor de wijze waarop de twee schoonspringsters de afgelopen maanden met de onzekere situatie zijn omgegaan. ,,Iedere domper verwerkten ze vrij snel. Mentaal zijn die meiden zo sterk, heel knap.”

Top 7

In het Tokyo Aquatics Centre moeten Jansen en Van Duijn als synchroonduo op de driemeterplank bij de beste zeven combinaties eindigen. Mogelijk volstaat ook een achtste plek; afhankelijk van de prestatie van gastland Japan. Volgens Jongejans is olympische kwalificatie een moeilijke opgave voor het Nederlandse koppel maar zeker niet onrealistisch.

,,Als alle details kloppen, moet het kunnen lukken. Het is natuurlijk ook de vraag hoe iedereen uit de coronaperiode is gekomen. Een jaar lang geen wedstrijden springen is heel lang.” Zo was de allerlaatste wedstrijd van Jansen en Van Duijn als synchroonduo op 29 februari 2020.

Het uitstel van de Olympische Spelen pakte voor Inge Jansen goed uit. Kort na haar laatste wedstrijd kreeg de regerend Europees kampioene op de driemeterplank last van haar schouder, waar ze maandenlang mee kwakkelde. Uiteindelijk bleek een verschoven rib de boosdoener en kon ze pas eind vorig jaar weer voluit trainen.

Volledig scherm Inge Jansen thuis in Veldhoven © Kees Martens/DCI Media

Opsprong

Jongejans heeft de afgelopen maanden veel energie gestoken in de opsprong van de dames. ,,Die is nu wat explosiever en hoger waardoor het er dynamischer uitziet. De opsprong is bij synchroonspringen ontzettend belangrijk. De afgelopen acht weken stonden bij ons volledig in het teken van synchroonspringen. We hebben echt aan details gewerkt, nu moeten ze het laten zien.”