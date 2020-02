Schoonspringer Bram Meulendijks uit Bergeijk net naast het podium tijdens Diving Cup

Meulendijks had de afgelopen dagen al veel vertrouwen getankt tijdens het springevenement in zijn trainingsstad Eindhoven. Na vier overwinningen in de jongenscategorie op de 1- en 3-meterplank (in voorronde en finale) en zijn zesde plek bij de senioren vanaf de 1-meterplank mocht Meulendijks zijn kunsten zondag vertonen op zijn favoriete onderdeel: de 3-meterplank.

Na vijf sprongen bezette hij in het internationale deelnemersveld de derde plek. ,,De zesde sprong ging helaas wat minder. Ik had ook wel heel erg goed moeten springen om mijn derde plaats te handhaven. Ik bleef bij mijn 2,5 salto met hele schroef iets te lang in de hoek hangen. Misschien had ik toch een beetje last van de spanning”, zei Meulendijks die 24 uur per week springtraining heeft. ,,Maar goed, ik ben wel heel tevreden met mijn prestaties deze week. Ja het is wel bijzonder dat ik van Pascal Faatz en Dylan Vork heb gewonnen. Sinds een jaar ontlopen we elkaar niet veel. We maken er iedere keer een mooie strijd van”, aldus de 5 vwo-scholier van het St. Joriscollege in Eindhoven.