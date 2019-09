Schorsing Chromatsjeva ingekort tot een maand

voorbeschouwing Boessen toont zich strijdbaar in aanloop naar Helmond Sport - TOP Oss: ‘We hebben wel iets recht te zetten’

17:15 Helmond Sport-trainer Wil Boessen verwacht zaterdagavond een reactie van zijn spelers in de thuiswedstrijd tegen TOP Oss. De nederlaag tegen SC Cambuur was een flinke teleurstelling voor de Helmonders. ,,We hebben wel iets recht te zetten, ook al is TOP een hele andere tegenstander.”