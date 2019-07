Schuurs en Grönefeld vechten zich terug

Van Bommel: ‘Iedereen bij PSV doet er alles aan om alle posities snel in te vullen’

22:02 Mark van Bommel maakt dit seizoen met PSV in zijn tweede seizoen als hoofdcoach een nieuwe start, waarbij er behoorlijke veranderingen in de selectie zijn geweest en waarschijnlijk nog gaan komen. ,,We proberen snel die nieuwe start te maken, maar spelers komen op verschillende momenten binnen en dat is lastig”, zo zei de trainer na het 0-0 gelijkspel van zijn ploeg tegen Sion. Na het eerste oefenduel van de club van seizoen 2019-2020 ging de trainer uitgebreid in op de situatie binnen zijn ploeg.