Schuurs en Mertens strijdend ten onder in Parijs

Jean-Julien Rojer bereikte donderdag met zijn Sloveense teamgenoot Andreja Klepac simpel de tweede ronde in het gemengddubbel. Het als vijfde geplaatste duo was snel klaar met Jelena Ostapenko uit Letland en Max Mirny uit Wit-Rusland: 6-1 6-1. Rojer werd in de eerste ronde van het dubbelspel met met zijn Pakistaanse partner Aisam-Ul-Haq Qureshi in Parijs uitgeschakeld.