Schuurs in dubbel naar halve finales Rome

De 24-jarige Limburgse won begin dit jaar met Kiki Bertens het WTA-toernooi van Brisbane en zegevierde vervolgens met de Belgische Elise Mertens in Hobart. Met Mertens aan haar zijde bereikte Schuurs in maart de halve finales in Miami. Op het gravel in Rome zit ze met Barty nu ook bij de laatste vier.