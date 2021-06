Schuurs in dubbelspel met Melichar klaar in Parijs

Ophef om shirts van EK-tegenstan­ders Oranje: ‘Een politieke provocatie’

13:08 In de aanloop naar het EK voetbal is ophef ontstaan over de shirts van twee tegenstanders van het Nederlands elftal, Oekraïne en Noord-Macedonië. Oekraïne heeft een shirt laten maken met daarop een landkaart, inclusief het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de door pro-Russen gecontroleerde separatistische regio’s Donetsk en Lugansk.