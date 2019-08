Schuurs kan goede vorm niet verzilveren in dubbelspel US Open

Nadal eenvoudig langs Chung op US Open

22:53 Rafael Nadal heeft zich met overtuiging verzekerd van een plek in de vierde ronde van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard, die in de vorige ronde niet in actie hoefde te komen, liet in twee uur de Zuid-Koreaan Chung Hyeon met 6-3, 6-4, 6-2 kansloos.