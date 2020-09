Schuurs naar kwartfinales dubbelspel, Middelkoop klaar

Voor Schuurs en Peschke was het al de zevende zege op rij in New York. Vorige week schreven ze het WTA-toernooi van Cincinnati, dat eenmalig in New York plaatsvond, op hun naam. Bij de laatste acht zijn de ongeplaatste Russinnen Anna Blinkova en Veronika Koedermetova de tegenstandsters. Schuurs is op een grand slam nog nooit verder gekomen dan de kwartfinales.