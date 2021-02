Schuurs plaatst zich niet voor finale dubbelspel

Immunoloog Rijkers ziet CL-duels met afgrijzen aan: ‘Voetbal boven gezond verstand verheven’

16 februari RB Leipzig-Liverpool wordt vanavond in de Hongaarse hoofdstad Boedapest gespeeld. Het Champions League-duel kan niet in Duitsland plaatsvinden, omdat Engelse teams door coronarestricties niet welkom zijn in Duitsland. En ook Spanje laat geen Engelsen toe vanwege de situatie met betrekking tot Covid-19. Daardoor is Boedapest volgende week ook de locatie voor Borussia Mönchengladbach-Manchester City en wordt Atlético Madrid-Chelsea in de Roemeense hoofdstad Boekarest gespeeld. Immunoloog Ger Rijkers ziet het met afgrijzen gebeuren.