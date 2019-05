Schuurs verliest dubbelfinale Rome

Schuurs en Grönefeld begonnen nog goed met twee breaks in de eerste set. In de tweede set stelden Azarenka en Barty orde op zaken en gaven hun opponenten geen kans. Ook de supertiebreak ging overtuigend naar de Wit-Russin en de Australische.



Voor Schuurs was het de tweede finale in 2019. Met Grönefeld verloor ze eveneens de finale in Doha. Vorig jaar won Schuurs zeven toernooien in het dubbelspel, waaronder het toernooi in Rome. Toen speelde ze samen met Barty, die nu haar tegenstandster in de finale was.