Sean liep 105 dagen op rij een volledige triatlon, totdat een muntstukje bepaalde dat hij moest stoppen

Je hebt duursporters, extreme duursporters en dan heb je Sean Conway. De 43-jarige Brit die in Zimbabwe opgroeide voltooide 105 dagen op rij een volledige triatlon. Een wereldrecord, die gestopt werd door een potje kop of munt.

3,8 kilometer zwemmen, 180 km fietsen en iets meer dan 42 kilometer lopen. Dat elke dag opnieuw voor minstens 102 dagen lang. De uitdaging waar Sean Conway zich drie maanden geleden aanzette, was niet bepaald een ‘walk in the park’.

Maar zoals wel vaker geldt: alles voor het goede doel. De Britse Zimbabwaan probeerde met zijn stunt zoveel mogelijk geld inzamelen voor True Venture, een organisatie die kinderen duurzaam wil aanzetten tot sporten. Na meer dan 23.000 kilometer staat de teller ondertussen op een dikke 90.000 euro.

Conway is een geoefend duursporter, die als prille twintiger met amper 100 euro in z’n rugzak naar het Verenigd Koninkrijk afgezakte. Aanvankelijk verdiende hij de kost als freelance fotograaf om uiteindelijk zijn zaak te verkopen voor een symbolische euro.

Breuk in wervelkolom

Alles stond in het teken van de grote droom om de wereld rond te fietsen in 2012. Die uitdaging veranderde in een nachtmerrie na een aanrijding met een auto in de VS. Conway zette evenwel door en reed nog bijna 19.000 kilometer verder met een breukje in z’n wervelkolom.

Om maar te zeggen: de man is van geen kleintje vervaard. In 2013 zwom hij in 135 dagen van het uiterste noorden tot het zuidelijkste punt van Groot-Brittannië, in 2016 deed hij nog straffer met een triatlon over bijna 6.500 kilometer rondom het Britse vasteland.

Ik zou dit mijn ergste vijand niet toewensen Sean Conway liep 105 triatlons achter elkaar

Zijn jongste stoot deed daar dus nog een flink schepje bovenop. Het doel was om het wereldrecordaantal van 101 volledige Ironman-triatlons op rij van de Amerikaan James Lawrence vanaf 10 april scherper te stellen. Op 20 juli klokte Conway in de buurt van Liverpool af op nummer 102.

,,Dit zijn met voorsprong de lastigste drie maanden van mijn leven. Ik zou dit mijn ergste vijand niet toewensen. Ik ben zo trots op het team dat achter me staat en op wat ik heb bereikt. Mijn moeilijkse moment? Toen ik na dag twee bijna de tijdslimiet van 17 uur miste”, aldus Conway toen hij het wereldrecord brak.

,,Het beste was de gemeenschap zwemmers, wielrenners en lopers die me elke dag steunden op mijn tocht. Ik hoop een nieuwe generatie duursporters te inspireren. Ondertussen moét ik niet meer verder gaan, maar nat is ook weer een uitdaging om te zien hoe ik ermee omga. Geen idee hoelang ik nog verder doorga.”

Conway begon de afgelopen drie maanden elke dag om vijf uur ‘s ochtends aan zijn zwemnummer, zijn ‘werkdag’ zat er meestal pas 15 uur later op. Tussendoor had hij net voldoende tijd voor fysiotherapie, om wat tijd met zijn vrouw en twee kinderen en om bij te slapen.

Daarnaast was het voor Conway ook zaak om elke dag tussen de 6.000 en 8.000 calorieën per dag op te nemen. Dat deed hij met bakken pasta, ijs, pannenkoeken, biltong (gedroogd vlees) en bananen. Onderweg had hij ook af te rekenen met verschillende spierblessures.

De hamvraag was hoelang de Conway zou doorgaan om het record scherper te stellen. Na triatlon 104 gooide hij een muntstukje op. Kop betekende doorgaan, munt uitslapen en de waanzinnige onderneming stoppen.

Het werd uiteindelijk kop en dus volgde zondag een 105de dag met 3,8 kilometer zwemmen, 180 km fietsen en een marathon. Voor dag 106 deed Conway opnieuw een potje kop of munt. ,,Ik wil zelf niet stoppen. Als het muntstukje me doet stoppen, dan ben ik tenminste geen opgever”, luidde het.

Helaas, het potje ging verloren en dus verplichtte Conway zichzelf om zijn waanzinnige onderneming een halt toe te roepen. ‘s Ochtends luidde hij een allerlaatste keer de bel in het zwembad: ,,The end. Het muntje zei dat ik moest stoppen.”

