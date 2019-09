Sels loopt finale mis bij challenger in Roemenië

Tennisser Jelle Sels is er niet in geslaagd om net als vorig jaar de finale te halen op het challengertoernooi in het Roemeense Sibiu. Sels verloor in de halve eindstrijd met 4-6 6-4 6-2 van de Australiër Christopher O’Connell. Sels had al vier partijen gewonnen in Sibiu en nog geen set afgestaan.