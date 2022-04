Senesi loopt goed tegen voorzet aan, Feyenoord weer naast Slavia Praag

Botic van de Zandschulp naar kwartfina­le Marrakesh, debutante Suzan Lamens strandt in Bogota

Botic van de Zandschulp heeft zich op het ATP-toernooi van Marrakesh verzekerd van een plek in de kwartfinales. De als zesde geplaatste Nederlander, de nummer 43 van de wereld, was in de tweede ronde met 6-2, 6-4 te sterk voor de Tsjechische qualifier Vit Kopriva.

