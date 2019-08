Sensatie Andreescu (19) knokt zich naar finale in Toronto

Andreescu, de nummer 27 van de wereldranglijst, versloeg op weg naar de finale Kiki Bertens en Karolina Pliskova. In vier partijen had ze telkens drie sets nodig. Tegen de 20-jarige Kenin, die twee plaatsen lager staat op de mondiale ranking, leek ze op weg naar een overwinning in twee relatief eenvoudige sets.



Op 5-2 in de tweede set kreeg Andreescu een terugval. Ze werd ook medisch behandeld aan haar been, evenals Kenin niet veel later. De jonge tennissters bleven strijdbaar en Kenin kwam zowaar terug in de wedstrijd. Ze sloeg drie matchtpoints weg en sleepte er een tiebreak uit. Daarin was de Canadese haar strijdlust niet verloren en de vijfde kans was raak.



Het is de derde keer dat Andreescu in de finale staat van een WTA-toernooi. Al die finales waren dit jaar. In maart won ze op 18-jarige leeftijd het sterk bezette toernooi van Indian Wells. Daarvoor verloor ze de eindstrijd in Auckland van de Duitse Julia Görges. Andreescu treft in de finale de winnaar van het duel tussen de Amerikaanse Serena Williams en de Tsjechische Marie Bouzkova.