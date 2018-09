Sensatie in New York: Millman schakelt onthutsende Federer uit

In de derde set won Millman na een lange tiebreak, dat leek het breekpunt in de wedstrijd. De vierde set brak Federer Millman eerst nog, maar de Australiër brak snel terug en besliste de wedstrijd in een tiebreak. Federer maakte behalve tien (!) dubele fouten liefst 76 onnodige fouten tegen slechts 28 voor de 29-jarige speler uit Brisbane, die pas de tweede Australiër in de geschiedenis is die King Roger tijdens een Grand Slam-toernooi verslaat. Pat Rafter was in 1999 tot vandaag de enige.



