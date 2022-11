Sensationele Van Barneveld naar kwartfinales Grand Slam of Darts, ‘slordige’ Noppert ligt eruit

Met samenvattingRaymond van Barneveld heeft zich als eerste darter geplaatst voor de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. De Hagenaar, al geweldig in vorm in de groepsfase met drie zeges, won woensdagavond in de achtste finale van de Australiër Simon Whitlock, de nummer 29 van de wereldranglijst. Barney, 50ste op de Order of Merit, gooide een spectaculaire partij en won met 10-8.

Van Barneveld had woensdag even nodig om warm te lopen. Hij keek in no-time tegen een achterstand van 5-2 aan, maar Barney knokte zich sensationele terug in de partij. De Hagenaar kwam zelfs op voorsprong (7-6), waarna het tot 8-8 gelijk op ging. Daarna sloeg Van Barneveld hard toe.

Van Barneveld neemt het in de kwartfinale op tegen Gerwyn Price, die Danny Noppert uit de laatste acht hield na een magistrale comeback. De nummer 1 van de wereld keek tegen een achterstand van 7-4 aan, maar denderde vervolgens met magistraal spel door: 10-8. ,,Dit hoort erbij", zei Noppert. ,,Het ging niet eens zo heel slecht, maar Pryce speelde erg goed en ik was op beslissende moment slordig.”

Van Barneveld, in 2012 winnaar van de Grand Slam of Darts, verbaasde afgelopen weekend in de groepsfase met een overwinning op Gerwyn Price, de nummer 1 van de wereld. De Nederlander, zelf de mondiale nummer 50, was het toernooi al begonnen met een zege op Dave Chisnall. In de tweede partij van de avond boekte ook Michel Smith een plekje bij de beste acht door een zege (10-8) op Rob Cross.

Van Barneveld was euforisch na zijn eerste kwartfinale sinds 2016 (‘toen schreven we darts nog met sch...’). ,,Ongelooflijk dit. Kennelijk gaat het nooit makkelijk in mijn leven, haha", begon Van Barneveld zijn analyse voor de camera van Viaplay. ,,De eerste legs dacht ik echt: Simon, stop eens even. Hij ging als een speer. Maar na 5-5 heb ik de partij gedicteerd. Ik had natuurlijk soms een engeltje op mijn schouder, maar dat heb ik ook wel afgedwongen.”

Later vanavond komen Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode nog in actie. Jermaine Wattimena en Michael van Gerwen staan morgen in de knock-outfase aan de oche.

Volledig scherm Raymond van Barneveld. © Taylor Lanning/PDC