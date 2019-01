Serena Williams heeft haast bij rentree

Serena Williams speelde geen officiële partij meer na haar veelbesproken nederlaag in de finale van de US Open. In Melbourne keerde ze vanochtend terug op de baan. Het werd een korte werkdag tegen de Duitse Tatjana Maria: 6-0, 6-2.

Het publiek in de Rod Laver Arena joelde, toen Williams na het inspelen haar lange zwarte zomerjas uittrok en er een groene, kortere variant van haar inmiddels beroemde catsuit tevoorschijn kwam. De zevenvoudig winnares van de Australian Open blijft populair in Melbourne. ‘The Queen returns’, meldde de organisatie in het dagbulletin. Vorig jaar was Williams net bevallen van haar dochter Alexis Olympia en speelde dus niet in Melbourne. Ze had last van heftige complicaties en kwam pas halverwege het jaar terug op de tour.

Een 24ste grand slam, dat is waar Williams (37) nog voor speelt. Ze wil het record van Margaret Court, die op 24 staat, evenaren en het liefst daarna verbeteren. Op Wimbledon haalde Williams afgelopen zomer de finale, maar verloor toen van Angelique Kerber. Een nieuwe kans volgde in New York, maar ook daar ging in de eindstrijd mis. En hoe.

Woede-uitbarsting

Williams verloor van Naomi Osaka, maar het ging na afloop alleen over haar woede-uitbarsting richting scheidsrechter Carlos Ramos. Die gaf haar liefst drie waarschuwingen, waarbij de laatste Williams op een strafgame kwam te staan. Daarop verloor de Amerikaanse de controle. Ze noemde Ramos een dief en een leugenaar en belandde op de baan in een heftige discussie met de toernooidirectie en hoofdscheidsrechter. In de persconferentie na afloop gaf ze aan zich slachtoffer te voelen van seksisme. ,,Een man heeft nog nooit een strafgame gekregen voor het roepen van dief.”

De nederlaag en het incident hakten er in. Williams zette een streep door de rest van haar seizoen. Pas op de Hopman Cup, een demonstratietoernooi voor gemengde landenteams, keerde ze twee weken geleden terug op de baan. Voor het eerst in haar carrière speelde ze, in het gemengddubbel, tegen Roger Federer.

In een bloedheet Melbourne volgde vanochtend de officiële rentree. Het werd een korte sessie. Williams gaf behoorlijk gas en werd geholpen door Maria, die in de eerste set maar vijf punten won en slechts twee eerste services in sloeg. In het tweede bedrijf bood de Duitse iets meer weerstand, maar de fouten bleven overheersen en na 49 minuten wist Williams zich al verzekerd van de tweede ronde.

Mooie herinneringen

Ook Maria is een moeder op de vrouwentour. ,,Haar dochter is iets ouder dan de mijne, op Wimbledon hebben ze samen gespeeld, het was zó lief”, zei een opgewekte Williams in het interview na afloop op de baan. ,,De laatste keer dat ik hier speelde was ik zwanger, maar moest ik dat nieuws nog verborgen houden. Hier liggen zo veel mooie herinneringen.”

Ze zit niet bepaald in het gemakkelijkste deel van het schema. In de vierde ronde kan Williams op nummer 1 van de wereld Simona Halep stuiten. Of op haar oudere zus Venus. Maar eerst wacht een partij tegen, vermoedelijk, Eugenie Bouchard in de tweede ronde.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP