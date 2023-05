Serena Williams kondigt bij Met Gala baby nummer twee aan

De 23-voudig Grand Slam-winnares kondigde vorig jaar aan dat ze ‘voorzichtig afstand aan het nemen was van tennis’, en schreef in een Vogue -tijdschriftartikel dat ze haar gezin graag wilde uitbreiden.

Williams, een goede vriendin van Anna Wintour, de hoofdredacteur van Vogue en co-voorzitter van het Met Gala, is een frequent deelneemster aan het jaarlijkse evenement in het Metropolitan Museum of Art in New York. Maandag droeg ze een nauwsluitende zwarte jurk met witte rok. Op beelden van de rode loper was te zien hoe Ohanian, een ondernemer en mede-oprichter van Reddit, zijn hand zachtjes op de buik van de 41-jarige Williams legde.