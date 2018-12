Serena Williams mag strakke catsuit weer aan

Zondag 3C + 4E NWC grijpt periodeti­tel, SSE laat dure punten liggen in Weert

18 december NWC is winnaar geworden van de eerste periode in de derde klasse C. Op bezoek bij SV Laar werd het 2-4 voor de Astenaren. In de vierde klasse E leed SSE duur puntenverlies.