Serena Williams naar 11de finale op Wimbledon

Serena Williams staat zaterdag voor de elfde keer in de finale van Wimbledon. De Amerikaanse versloeg vanmiddag de Tsjechische Barbora Strycova in twee sets: 6-1, 6-2.

Voor de 33-jarige Strycova was er vanmiddag op het centre court van Wimbledon geen houden aan. Williaams benutte vier van haar vijf breekkansen, De Tsjechische nummer 54 van de wereld, die vooral in het dubbelspel excelleert, schakelde in de derde ronde Kiki Bertens uit.



Tegen de 23-voudig grandslamwinnares had Strycova weinig in te brengen. Williams speelde agressiever en was vooral met haar eerste service oppermachtig, tot frustratie van Strycova. Na 59 minuten spelen sloeg Williams, die vorig jaar de finale verloor van Angelique Kerber, zich naar de eindstrijd. Het wordt de 32ste grandslamfinale voor de Amerikaanse tennisgrootheid, die al voor het dertiende jaar op rij een finale bereikte in één van de vier Grand Slam-toernooien.

In het begin kon Strycova Williams nog bijbenen maar na de break in de vierde game was de set snel afgelopen. De sterke Amerikaanse groeide in de wedstrijd, terwijl de vier jaar jongere Tsjechische alles probeerde, maar weinig lukte bij haar. In de tweede set begon Strycova wel weer goed maar op 2-2 kreeg ze weer een break te verwerken. Williams ging steeds meer winners slaan (27 in totaal) en op haar service viel niets te halen voor de tegenstandster.

Volledig scherm Serena Williams. © REUTERS

,,Het voelt goed om weer in de finale te staan”, zei Williams. Ondanks haar leeftijd is Williams nog steeds hongerig naar meer. ,,Ik doe wat ik het beste kan en wat ik leuk vind. Ik word elke dag met een goed gevoel wakker, want ik hou van mijn baan”, aldus Williams, die in de finale Simona Halep treft.



De Roemeense won in haar halve finale eenvoudig van de Oekraïense Elina Svitolina. Van de tien onderlinge wedstrijden tegen de nummer 7 van de wereld verloor Williams er slechts één. ,,Toch zijn het altijd zware wedstrijden. Ik heb er weer zin in.”