Serena Williams naar derde ronde US Open

Raonic uitgescha­keld door landgenoot, Thiem eenvoudig verder

0:06 Milos Raonic is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld door zijn landgenoot Vasek Pospisil. Het werd 6-7 (1) 6-3 7-6 (4) 6-3 voor de nummer 94 van de wereld. Raonic haalde vorige week nog de finale van het masterstoernooi van Cincinnati, dat eenmalig in New York werd gespeeld.