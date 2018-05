Serena Williams niet geplaatst bij Roland Garros

De 36-jarige Williams heeft sinds de geboorte van haar dochter Alexis, vorig jaar september, een vrije val gemaakt op de WTA-ranglijst. De Amerikaanse , winnares van liefst 23 Grand Slam-toernooien, staat nu op plek 453 en kende begin dit jaar een zeer matige rentree. Ze werd snel uitgeschakeld bij de toernooien van Miami en Indian Wells en zegde zelfs af voor de graveltoernooien van Madrid en Rome.



Williams hoopte de voorbije weken op een voorkeursbehandeling tijdens Roland Garros, maar de organisatie baseert de plaatsingslijst alleen op de WTA-ranglijst en maakt voor Williams geen uitzondering. Mits fit is de top 32 van de WTA-ranking in Parijs geplaatst. Hoewel ze ver is teruggezakt op de mondiale ranglijst kan Williams vanwege een speciale regel wel gewoon meedoen in Parijs. Speelsters die geruimde tijd uit de roulatie zijn geweest, krijgen een startbewijs op basis van hun positie vanaf het moment dat ze niet meer actief waren. Bij Williams dus het moment dat ze met zwangerschapsverlof ging.