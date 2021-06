Serena Williams steunt veelbesproken Osaka: ‘Ik wou dat ik haar kon knuffelen’

Serena Williams wil Naomi Osaka graag steunen. De Japanse tennisster trok zich maandag terug uit Roland Garros na alle ophef over haar persboycot. In de verklaring liet de Aziatische weten dat ze sinds 2018 kampt met depressies.

,,Ik zou willen dat ik haar nu zou kunnen knuffelen”, zei Williams nadat ze na haar zege in de eerste ronde van Roland Garros hoorde van het besluit van Osaka. ,,Ik weet hoe ze zich voelt, want ik heb ook in dezelfde situatie gezeten.”

Volgens Williams moet Osaka nu vooral tijd en ruimte krijgen. ,,We zijn allemaal verschillende persoonlijkheden en iedereen gaat anders met dingen om. We moeten haar hier mee laten omgaan zoals zij wil en zoals zij denkt dat het beste voor haar is. Dat is het enige wat ik kan zeggen.”

De Amerikaanse hoopt dat Osaka een klankbord kan vinden. ,,Je moet eigenlijk voor jezelf kunnen zeggen: ‘ik heb hulp nodig bij A, B, C en D en moet met iemand kunnen praten’, of het nu iemand is van de speelstersvakbond WTA of iemand anders in je leven. Ik heb toentertijd wel met iemand kunnen praten en heb mijn hart kunnen luchten. Ik kon dingen die ik niet wilde delen met mijn familie, bij iemand kwijt.”