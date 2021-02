Serena Williams trekt zich met schouderblessure terug

WTA MelbourneDe Amerikaanse tennisster Serena Williams heeft in aanloop naar de Australian Open een schouderblessure opgelopen. De 39-jarige Williams meldde zich daarom af voor de halve finales van de Yara Valley Classic in Melbourne, waarin ze het zou opnemen tegen Ashleigh Barty. De Australische nummer 1 van de wereld krijgt zo een vrije doortocht naar de finale.

Williams had eerder op de dag in de kwartfinales nog afgerekend met landgenote Danielle Collins: 6-2 4-6 10-6 (supertiebreak). De 23-voudig grandslamkampioene moest voor het eerst deze week een set afstaan. Williams zei na de partij niets over schouderproblemen, maar meldde zich enkele uren daarna toch af.

,,Ik ben blij dat ik deze partij via zo’n supertiebreak naar me toe heb getrokken”, zei Williams. ,,Het was anders dan anders, maar wel leuk.”



Barty versloeg met Shelby Rogers ook een Amerikaanse in de kwartfinales. De aanvoerster van de wereldranglijst besliste de partij eveneens via een supertiebreak: 7-5 2-6 10-4. Barty treft in de eindstrijd de winnares van de partij tussen Marketa Vondrousova uit Tsjechië en de Spaanse Garbiñe Muguruza, die Sofia Kenin met 6-2 6-2 uitschakelde. De Amerikaanse had Muguruza vorig jaar verslagen in de finale van de Australian Open.

Halep hard onderuit

Simona Halep heeft in de voorbereiding op de Australian Open een forse nederlaag geleden. De Roemeense nummer 2 van de wereld verloor in de kwartfinale van de Gippsland Trophy, een van de voorbereidingstoernooien in Melbourne, met 6-2 6-1 van Ekatarina Aleksandrova uit Rusland.



Halep, vorig jaar halvefinaliste op de Australian Open, was op de Gippsland Trophy als eerste geplaatst. Tegen de als negende geplaatste Aleksandrova kwam ze er niet aan te pas. Ze werd vijf keer gebroken door de Russin, die in totaal zelfs tien breakpoints kreeg. Halep wist zelf maar een van de zes breakpoints te benutten.



Aleksandrova treft in de halve finales Kaia Kanepi uit Estland.

Volledig scherm Simona Halep. © EPA