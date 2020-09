Serena Williams trekt zich terug uit Roland Garros

De 39-jarige Amerikaanse was in Parijs op jacht naar haar 24e grandslamtitel. In de eerste ronde had ze haar landgenote Kristie Ahn verslagen, 7-6 (2) 6-0. Williams, die Roland Garros drie keer won, zou nu de Bulgaarse Tsvetana Pironkova treffen.

Ze heeft al last van de blessure sinds de US Open, waar ze in de halve finale verloor van de Wit-Russische Victoria Azarenka. ,,Ik heb daarna niet voldoende tijd gehad om te herstellen”, aldus Williams. ,,Ik heb nu zelfs moeite met normaal lopen. Dan is het een illusie om te denken dat ik op dit toernooi nog iets kan bereiken. Ik had geen andere keus dan me terug te trekken.”

Williams denkt pas in 2021 weer in actie te kunnen komen, op de Australian Open. ,,Ik moet zes weken rust nemen. De kans dat ik dit jaar nog een toernooi speel is daardoor zeer klein geworden.”