Serena Williams verliest meeslepend gevecht bij terugkeer op Wimbledon

Bij 6-6 in de derde set volgt een beslissende tiebreak tot de tien punten. Daarin benutte Tan haar tweede wedstrijdpunt na een misser van Williams, die bij 5-4 in games nog voor de wedstrijd mocht serveren. In de beslissende tiebreak stond Williams ook met 4-2 voor.

Serena Williams (40) twijfelt over tennistoekomst na rentree in Eastbourne: ‘Dat weet ik nu echt nog niet’

Williams ontving twee weken geleden een wildcard van de organisatie van Wimbledon. De zevenvoudig kampioene in Londen gaf vorig jaar op in de eerste ronde van Wimbledon en kwam sindsdien niet meer in actie in het enkelspel. In aanloop naar haar comeback dubbelde ze al wel in Eastbourne.