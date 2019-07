Serena Williams werkt aan record (én aan haar eigen imago)

Update Rico Verhoeven en Badr Hari vechten 21 december tegen elkaar in Gelredome

10:48 Het is zeker: Rico Verhoeven en Badr Hari gaan voor de tweede keer met elkaar in gevecht. Op 21 december staan ze in stadion Gelredome in Arnhem tegenover elkaar. Dat gaat kickboksorganisatie Glory vandaag bekendmaken.