Serena Williams wint in Rome bij rentree op gravel

Nick Viergever is na een goed seizoen voor de vijfde keer op rij tweede

11:30 Je zou hem bijna de Joop Zoetemelk van de voetballerij kunnen noemen. In dat geval heeft Nick Viergever nog een paar mooie momenten te beleven, omdat de oud-topcoureur na veel tweede plaatsen in de Tour de France in 1980 de ronde van Frankrijk won en in 1985 nog wereldkampioen werd. Allemaal bespiegelingen waar de 29-jarige centrale verdediger van PSV nu helemaal niets voor koopt. Voor de vijfde keer op rij eindigt Viergever met zijn ploeg als tweede in de eredivisie.