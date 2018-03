Serena wint bij rentree en neemt het op tegen Bertens

Serena Williams heeft een succesvolle rentree gemaakt op de tennisbaan van Indian Wells. De Amerikaanse (36) die ruim een jaar afwezig was omdat ze moeder werd, versloeg Zarina Dias (WTA,53) uit Kazachstan in de eerste ronde moeizaam met 7-5 en 6-3.

Williams neemt het in de tweede ronde op tegen Kiki Bertens. De Nederlandse, die als 29e is geplaatst, had in de eerste ronde een bye, net als alle dertig geplaatste speelsters in Indian Wells. Mocht Serena de wedstrijd tegen Kiki Bertens succesvol doorstaan, dan behoort een 'Sister Act' tussen Serena en haar oudere zus Venus Williams tot de mogelijkheden in de derde ronde.

,,Mijn lichaam voelt nog wat stroef. Het ging niet eenvoudig, maar dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit'', aldus Serena Williams, die het toernooi in Indian Wells in 1999 en 2001 op haar naam schreef. ,,Het is ongelooflijk mooi dat ik hier weer sta, een jaar en een kind later. Ik kijk er erg naar uit mijn dochter straks weer te zien.''