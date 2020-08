Serene rust bij US Open voor Rus en Middelkoop: ‘Deze tunnel heeft een einde’

Door Rik Spekenbrink



Matwé Middelkoop (36) is altijd jarig tijdens de US Open en bezoekt dan traditiegetrouw hetzelfde steakhouse. Maar de wereld van de tennissers bestaat deze weken in New York uit twee locaties. Het Billie Jean King Tennis Center en het spelershotel in Long Island. Wie daar door de poort loopt, verlaat de bubbel en dat is niet de bedoeling. ,,Er staan bordjes: als je hier voorbij bent, lig je uit het toernooi. Maar ik heb er iets op gevonden”, zegt de dubbelspecialist telefonisch vanuit New York. ,,Hier in Long Island blijkt ook een vestiging van dat restaurant te zitten. Uber Eats komt me donderdag een steak brengen. Die eet ik dan op mijn hotelkamer. Het wordt een treurige verjaardag”, zo lacht Middelkoop.