Sherrock mag na historische zege op WK direct naar US Darts Masters

Fallon Sherrock is uitgenodigd voor de US Darts Masters. De 25-jarige Engelse won deze week als eerste vrouw ooit een WK-wedstrijd.

Fallon Sherrock hoopte dat haar overwinning op Ted Evetts in de eerste ronde van het WK deuren zou openen. Dat is nu al het geval, nu PDC-voorzitter Barry Hearn bekend heeft gemaakt dat zij 5 en 6 juni welkom is op de US Darts Masters in het Hulu Theater op Madison Square Garden.

Het invitatietoernooi in New York maakt deel uit van de World Series. Dit jaar was Nathan Aspinall in Las Vegas de sterkste. Hij versloeg Michael Smith, die in de tweede ronde Michael van Gerwen uitschakelde.

Hearn is vol lof over Sherrock en wil haar graag belonen met één van de zestien plekken. Naast acht spelers uit Noord-Amerika, kiest de PDC doorgaans acht aansprekende spelers. ,,We leven in een grote wereld en overal is Fallon’s overwinning groot nieuws. Wat zij gepresteerd heeft is een doorbraak voor de sport.”

Sherrock staat zaterdag in Alexandra Palace in de tweede ronde van het WK darts. Daarin neemt ze het op tegen de als elfde geplaatste Mensur Suljovic.