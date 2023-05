Simona Halep haalt hard uit naar dopinginstanties: ‘Ze vermoorden mijn carrière’

Giro d’Italia | Houdt rozetrui­dra­ger Geraint Thomas stand in zware achttiende etappe?

De Giro d’Italia nadert de ontknoping. Vandaag staat de achttiende etappe op het programma. Het is de eerste van drie zware opdrachten voor de klassementsrenners. Geraint Thomas draagt de roze trui, maar João Almeida en Primoz Roglic hijgen de oud-Tourwinnaar in de nek. De officiële start is om 12.30 uur, vanaf dat moment blijf je hier via een livewidget op de hoogte van het koersverloop en in ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.