Simpele zege Serena Williams in 30ste 'Sister Act'

Aftellen LIVE | Transferzo­mer in Brabant: wie blijft, wie gaat?

31 augustus Waar de markt in Engeland en Italië al is gesloten, komt nu ook in bijna alle andere Europese landen de transferdeadline in zicht. Nog drie dagen mogen spelers wisselen van club. Mis in onze rubriek Transferzomer in Brabant niets van alle geruchten en voltooide transfers van de Brabantse betaald voetbalclubs.