Sinner (19) en Pospisil in finale toernooi Sofia

Otter beloont shorttrac­kers met Bol.com-cadeaubon­nen: ‘Ik zie een grappige rivaliteit’

15:30 Hoe hou je de concentratie en motivatie bij je sporters hoog in een tijd zonder wedstrijden? Coach Jeroen Otter kwam voor zijn shorttrackers met een ludiek beloningsidee. ,,Het is bij ons inmiddels the talk of the town.''