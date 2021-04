Sinner (19) in voetsporen Agassi, Nadal en Djokovic

Jannik Sinner heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in Miami. De nummer 31 van de wereld versloeg in de halve finale de Spanjaard Roberto Bautista Agut in drie sets: 5-7 6-4 6-4. De partij duurde 2 uur en 31 minuten.

Het is ook de eerste keer dat de 19-jarige Sinner de finale bereikt van een masters, de belangrijkste toernooien na de grandslams. In Miami is hij in de 36-jarige geschiedenis van het toernooi pas de vierde teenager in de finale. André Agassi (1990), Rafael Nadal (2005) en Novak Djokovic (2007) gingen hem voor.

Bautista Agut, de mondiale nummer 12, schakelde in de kwartfinales nog de Russische toernooifavoriet Daniil Medvedev uit. Hij begon op zich goed tegen Sinner met winst in de eerste set, maar de jonge Italiaan bleek een taaie. In de tweede set werkte hij vier breakpoints weg in de zevende game. Sinner brak later de 32-jarige Spanjaard en dwong een derde set af. Daarin was de Italiaan ook de sterkste.

Sinner heeft al twee ATP-titels gewonnen. In 2020 triomfeerde hij in Sofia en eerder dit jaar was hij de beste in de Great Ocean Road Open in Melbourne, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Hij treft in de finale de winnaar van het nog te spelen duel tussen de Rus Andrej Roeblev en de Pool Hubert Hurkacz.