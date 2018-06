Sjarapova en Keys slaan Birmingham over

De 31-jarige Russin en de acht jaar jongere Amerikaanse voelen zich allebei niet helemaal fit en willen geen risico's nemen met het oog op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar dat op 2 juli begint. Sjarapova strandde vorige week op Roland Garros in de kwartfinales, Keys moest in de halve finale buigen voor landgenote Sloane Stephens. ,,Ik moet aan mijn lichaam denken'', zegt Sjarapova. De tweevoudig winnares in Birmingham (2004 en 2005) worstelt al het hele seizoen met fysieke problemen. ,,Ik moet zorgen dat ik fit blijf en dat betekent dat ik soms een toernooi moet overslaan.'' Keys, die twee jaar geleden zegevierde op het Engelse gras, heeft last van een buikspierblessure. ,,Ik moet nu zoveel mogelijk rust nemen.''

De organisatie van het Engelse grastoernooi heeft Donna Vekic toegevoegd aan het deelnemersveld. De 21-jarige Kroatische stond in 2013 al in de finale in Birmingham. Vekic verloor toen van Daniela Hantuchova. ,,Het is een enorme bonus dat we Donna kunnen toevoegen aan het schema'', zei toernooidirecteur Patrick Hughesman. ,,Natuurlijk is het jammer dat Sjarapova en Keys niet meedoen, maar we hebben nog steeds een van de beste deelnemersvelden ooit.''