Sluiter: Trots op Kiki, trots op mezelf

Na vier intense jaren samenwerking waren er wat irritaties, maar Sluiter benadrukt dat de twee elkaar dit jaar absoluut de tent niet hebben uitgevochten. ,,Alleen verschilden we op sommige punten wel van mening. Daar ga ik verder niet diep op in, dat is eventueel op een later moment aan Kiki. Ik had wel vertrouwen gehad in een samenwerking voor de toekomst, maar had wel een aantal voorwaarden gehad. Maar zo ver zijn we niet gekomen, een paar weken geleden voelde ik al aan dat het deze kant op zou gaan.”



Sluiter voelt ook opluchting. Vier jaar op rij 35 weken samen op pad, altijd in het buitenland, het heeft er stevig ingehakt. Daarom springt de Rotterdammer vermoedelijk niet direct in een volgend avontuur. ,,Ik denk dat ik de komende weken en maanden tijd ga steken in mijn privéleven. Dat heeft grotendeels on hold gestaan afgelopen jaren. Maar ik heb wel al twee mooie aanbiedingen voor een gesprek gehad om iemand te coachen, ik heb mezelf denk ik aardig op de kaart gezet. Alleen, als je het me nu vraagt, ga ik niet fulltime met een speler of speelster werken. Ik denk nu meer aan een co-trainerschap. Maar ook iets buiten het tennis zou kunnen. Alles ligt wat dat betreft open.”