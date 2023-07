Smaakmaker Nick Kyrgios ontbreekt dit jaar op Wimbledon, drie Nederlanders dinsdag in actie

Nick Kyrgios komt dit jaar niet in actie op Wimbledon. De 28-jarige Australiër die vorig jaar de finale verloor van Novak Djokovic, heeft last van een polsblessure.

,,Het spijt me heel erg dat ik me moet terugtrekken van Wimbledon dit jaar”, aldus de 28-jarige tennisser zondagavond, kort voor de start van Wimbledon. Kyrgios speelde afgelopen maand in Stuttgart zijn eerste partij van dit jaar. De nummer 33 van de wereld kwam dit jaar door een lang revalidatieproces na een knieoperatie niet eerder in actie. Kyrgios zou het maandagmiddag in de eerste ronde opnemen tegen de Belg David Goffin.

,,Ik heb alles eraan gedaan om klaar te zijn na mijn operatie en om weer op de banen van Wimbledon te lopen. Tijdens mijn rentree voelde ik een beetje pijn in mijn pols. Uit voorzorg had ik een scan laten maken en daaruit bleek dat er een scheur in een pees in mijn pols zit. Ik heb alles geprobeerd om te kunnen spelen en ik ben heel teleurgesteld dat ik niet genoeg tijd heb gehad om het onder controle te krijgen voor Wimbledon.”

Drie Nederlanders dinsdag pas in actie

Wimbledon gaat vandaag van start met drie Nederlandse deelnemers in het mannenenkelspel. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp werden rechtstreeks toegelaten en afgelopen week wist Gijs Brouwer zich via de kwalificaties te verzekeren van deelname. Griekspoor, Van de Zandschulp en Brouwer komen pas dinsdag in actie. Maandag wordt op het Centre Court de eerste wedstrijd volgens traditie gespeeld door titelhouder Novak Djokovic. Hij neemt het op tegen de Argentijn Pedro Cachín. Djokovic aast in Londen op zijn 24ste grandslamtitel. Hij was tijdens de laatste vier edities van Wimbledon de beste. In het vrouwentoernooi gaat de Poolse Iga Swiatek op voor haar vijfde grandslamtitel. De nummer 1 van de wereld is op Wimbledon nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen. In tegenstelling tot vorig jaar worden er op Wimbledon nu wel punten vergeven voor de wereldranglijst. Vorig jaar werden de Russen en Belarussen geboycot, waarna de tennisbonden besloten geen punten toe te kennen. Dit jaar doen de Russen en Belarussen onder neutrale vlag weer mee.

Tsitsipas uit de tent gelokt

Vorig jaar zette Kyrgios (28) Wimbledon nog op stelten met geruzie, controverse en een plek in de finale. Hij spuugde op het heilige gras. Maakte ruzie met scheidsrechters. Zette een lijnrechter weg als een blinde oude man. Lokte tegenstander Stefanos Tsitsipas uit de tent. Zocht de confrontatie met mensen in het publiek. En bleek halverwege het toernooi een rechtszaak aan zijn broek te hebben, vanwege een aanklacht van mishandeling van zijn ex-vriendin.

Er gebeurde vorig jaar zoveel met en rond Nick Kyrgios op Wimbledon dat Netflix besloot de episode over het toernooi, met de Australiër in de hoofdrol, over twee afleveringen uit te smeren. Wat de eerste serie van de documentaire Break Point miste, spanning en controverse, werd in één klap goed gemaakt door het verhaal van Kyrgios in Londen.

De aflevering begint met een quote van hem: ‘Ik pas me niet aan aan oude, stoffige regels.’ Juist daarom klopte alles aan het verhaal van 2022. Hoezeer de deftige Engelse clubleden het ook zullen hebben vervloekt, het publiek genoot des te meer van de kleurrijke Kyrgios, die het brave tennis eens goed kwam opschudden. En die pas in de finale verloor, van Novak Djokovic.

Nick Kyrgios verloor op 10 juli vorig jaar in de finale van Wimbledon van Novak Djokovic.

En wat bleek vorig jaar? Het kon Kyrgios dus wel degelijk schelen. Vaak leek hij onverschillig, maar hij had zijn zinnen gezet op Wimbledon en kwam dicht bij een grandslamtitel. Het smaakte naar meer, maar een knieblessure en -operatie wierpen hem terug. Ruim een half jaar lag hij eruit.



,,Wreed’’, noemde hij die periode in zijn persconferentie in aanloop naar Wimbledon, waar hij dus toch niet actief zal zijn deze maand. ,,Het was zwaar. Het enige voordeel was dat ik voor het eerst in acht jaar voor een langere periode thuis was. Ik had alle tijd om te reflecteren op die finale. In deze sport is er vaak geen tijd om stil te staan bij succes. Nu wel. Vorig jaar viel alles op zijn plek. Wat ik toen heb bereikt, zal altijd bij me blijven.’’

Nick Kyrgios bij het verlaten van de rechtbank in Canberra op 3 februari. Hij pleitte schuldig voor mishandeling van zijn ex-vriendin Chiara Passari.

Hartverscheurend besluit

Het contrast met dit jaar kan haast niet groter zijn. Hij moest zich afmelden voor de Australian Open en noemde dat een hartverscheurend besluit. ,,Want ik had het gevoel daar te kunnen winnen. Maar mijn lichaam gaf een noodsignaal af, het was tijd voor rust. Ik heb uiteindelijk eeuwen niet op de baan gestaan.’’ Eén partij heeft hij sindsdien gespeeld, een paar weken geleden op het gras van Stuttgart, maar die kwam te vroeg.

De afgelopen dagen op Wimbledon voelde hij zich ‘oké’, maar hij wist al dat zijn voorbereiding verre van ideaal was, zeker niet voor het spelen van best-of-fivepartijen. ,,Ik moet het dag per dag bekijken, het heeft geen zin om onrealistische verwachtingen uit te spreken. Mensen verwachten dat je meteen weer terug bent op niveau, maar ze vergeten hoeveel tennis fysiek van je vraagt. Ik daag iedereen uit om vier uur tegen Novak Djokovic te spelen. Kijken hoe je je na afloop voelt.’’

In Break Point gaat Kyrgios dieper in op de mentale problemen die hij in het verleden heeft gekend. Vooral 2019 was zwaar, hij overwoog zelfmoord. ,,Het heeft mij ook zeven of acht jaar gekost om opener over mijn geestelijke gezondheid te praten. Maar het is belangrijk, veel atleten kampen ermee en andere mensen ook. Vooral mannen vinden het moeilijker toe te geven dat ze worstelen. Ik voel me nu een stuk beter, al leg ik mezelf nog steeds te hoge verwachtingen op. Ik heb het tennis ook totaal niet gemist. Ik was zelfs een beetje bang om terug te keren. Maar ja, het is mijn werk.’’