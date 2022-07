Smolders en Van der Vleuten vormen ruggengraat springteam

De springuiters Maikel van der Vleuten (34) en Harrie Smolders (42) hadden hun agenda al lang vrijgehouden voor het WK in augustus. Voor de twee gelouterde Brabanders was het geen verrassing toen Jos Lansink bevestigde dat zij deel uitmaken van de equipe die volgende maand in het Deense Herning jacht maakt op een olympisch teamticket.

De bondscoach ontving gisteren thuis in Stal Lansink in het Belgische Meeuwen de WK-selecties voor de teampresentatie. Die werd af en toe overstemd door het geluid van hinnikende en briesende viervoeters. Smolders (met Monaco) en Van der Vleuten (Beauville Z, de bronzen combinatie op de Spelen van Tokio) krijgen in Herning gezelschap van Sanne Thijssen en Willem Greve.

Ongeslagen

,,In deze samenstelling zijn we nog ongeslagen”, refereerde Smolders aan de Nations Cup-finale vorig jaar in Barcelona en het CHIO Rotterdam van dit jaar. En vooruitkijkend naar de WK: ,,Dit team geeft kansen.” Om al snel zeker te zijn van een teamticket voor de Spelen in 2024 is een plaats in de top 5 vereist. ,,Dat heeft prioriteit, maar we gaan zeker voor een medaille. Dan volgt het olympische ticket vanzelf. Moeilijker is het niet”, aldus de ruiter uit Lage Mierde.

Smolders nam met Monaco gas terug na de zilveren plak tijdens de wereldbekerfinale in Leipzig, de apotheose van het indoorseizoen. ,,Daarna heb ik met Jos een plan gemaakt richting Herning. De rest is van nevenbelang. Zo heb ik Monaco in Rotterdam alleen ingezet in de landenwedstrijd om reserves te houden voor de piek later in het seizoen.”

Van der Vleuten koos dit seizoen bewust voor een behoedzame opbouw met Beauville Z na het drukke olympische jaar 2021. De Somerenaar voelde dat de opeenstapeling van wedstrijd erin hakte bij het paard. ,,Ik heb even een stapje terug gedaan met het paard. Rotterdam en Knokke waren de bevestiging dat we op de goede weg zijn.”

Afvallers

Lansink wees Jur Vrieling en Hessel Hoekstra aan als reserves. Tot de afvallers op de ‘longlist’ behoorden Leopold van Asten (Duizel), Jack Ansems (Sint-Oedenrode) en Kevin Jochems (Achtmaal). De gastheer werd zelf in 2006 wereldkampioen, maar toen klonk in Aken de Brabançonne. Lansink was ‘paardenbelg’ geworden, omdat paard en ruiter dezelfde nationaliteit moesten hebben.

Smolders rijdt, net als Lansink destijds, ook voor een Belgische stal, maar heeft het Nederlands staatsburgerschap nooit op hoeven geven. ,,Het is in het verleden wel aan de orde geweest. Niet vanwege de nationaliteit van de paarden. De Belgische federatie heeft geprobeerd me Belg te maken. Voor mij was dat niet echt een dingetje. Als ik niet goed genoeg zou zijn voor de Nederlandse ploeg, waarom zou ik dan voor België gaan rijden?”

‘Alex en zijn Angels’

Nederlands kampioen Dinja van Liere uit Uden voert het Nederlandse dressuurteam aan. Bondscoach Alex van Silfhout selecteerde verder Marieke van der Putten, Emmelie Scholtens en Thamar Zweistra. Door het wegvallen van Edward Gal en Hans Peter Minderhoud is het een volledig vrouwenteam dat in Meeuwen gepresenteerd werd als ‘Alex en zijn Angels’. Voor de dressuurploeg is de top 7 toereikend voor een olympisch startbewijs.

Volledig scherm Dinja van Liere behaalde eerder dit jaar in Ermelo de Nederlandse dressuurtitel met haar toppaard Hermès. © Pro Shots / Ron Baltus

Karen Nijvelt (40) is tweede reserve. De amazone uit Hoeven loopt al lang mee in het wereldje, maar was nog nooit zo dicht bij een WK-selectie als nu met de merrie Elysias. ,,Het gaat de laatste periode best hard. Dit WK komt nog te vroeg. Ze is een paard dat in het verleden heel veel spanning in zich had. Ze begint nu echt te weten wat er in de ring moet gebeuren. Ik heb er alle vertrouwen in er de volgende keer wel bij te zijn.”

Sanne Voets (Berghem) en debutant Demi Haerkens (Helmond) zijn opgenomen in de paradressuur-selectie voor Herning. De WK zijn van 6 tot en met 14 augustus.