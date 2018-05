Smolders wil nummer één blijven: 'Ik ben daar heel trots op'

Harrie Smolders uit Lage Mierde is de beste springruiter ter wereld, zonder dat dit ooit zijn directe doel was. Krampachtig die koppositie verdedigen? Dat gaat hij niet doen.

Niet te evenaren. Dat was het jaar 2017 voor Harrie Smolders volgens de springruiter zelf. Hij werd als eerste Nederlander eindwinnaar van de Global Champions Tour, won met zijn team Hamburg Diamonds de Global Champions League, met de Nederlandse ploeg de Nations Cup in Barcelona en werd individueel tweede bij het EK in Gothenburg. ,,Zo’n jaar zal ik normaal gesproken niet meer mee maken”, zei hij in december toen hij 2017 ook nog eens afsloot als nummer twee van de wereld.

Het gaat maar door

Maar zie: 2018 is nog geen vijf maanden onderweg en Smolders won al de Global Champions Tour-wedstrijd in Hamburg. Bovendien veroverde hij de eerste plaats op de wereldranglijst.

,,Ja, het gaat maar door hè”, lacht Smolders terwijl hij achterover leunt in de kantine van Euro-Horse in het Belgische Grobbendonk, het stallencomplex dat de 38-jarige springruiter uit Lage Mierde runt met zijn Belgische zakenpartner Axel Verlooy. ,,En dan moet je weten dat die eerste plaats op de wereldranglijst nooit een direct doel van mij geweest is”, zegt Smolders bloedserieus. ,,Toen wij vijftien jaar geleden begonnen, hadden we maar een doel: we wilden onze paarden beter maken. En dat is nog steeds onze filosofie.”

Stap voor stap

Stapje voor stapje ging Smolders de afgelopen jaren vooruit. Hij begon destijds met het rijden van eensterrenwedstrijden en is nu absolute wereldtop. ,,Ik heb in al die jaren altijd heel goed gekeken en geluisterd hoe andere topruiters het deden. Uit hun filosofieën en strategieën heb ik het beste voor mezelf en mijn paarden gehaald.”

Nu wordt er naar Smolders gekeken en zit het er dik in dat zijn strategie gekopieerd gaat worden. ,,Dat is logisch. Natuurlijk wil ik nummer één blijven, maar ik ga niet krampachtig proberen om de koppositie op de wereldranglijst vast te houden. Ik blijf bij onze eigen filosofie, het beter maken van paarden door ze zo goed mogelijk aan te voelen, zo goed mogelijk naar ze te luisteren. Ze tijdig rust geven, zodat ze klaar zijn om toe te slaan op de momenten dat het moet.”

Quote Natuurlijk wil ik nummer één blijven. Harrie Smolders

Zo gaf Smolders zijn twee toppaarden Don en Emerald, waarmee hij vorig jaar zijn grote successen boekte, in de winterperiode uitgebreid rust. Intussen reed hij met Zinius en haalde daar verbazingwekkende resultaten mee. ,,Zinius was zelfs twee maanden lang het best presterende paard ter wereld.”

Het bracht hem dicht bij de eerste plek op de wereldranglijst die hij begin deze maand veroverde. Inmiddels zijn Don en Emerald weer wedstrijdklaar. Met Don reed hij onalngs naar de winst in Hamburg. ,,Ik heb het voordeel dat ik zes goede paarden heb, waarbij twee absolute toppers waarmee ik mijn wedstrijden kan rijden. Daardoor kon ik vorig jaar ook de Global Champions Tour en de landenwedstrijden combineren.”

Wereldruiterspelen

Of dat ook dit jaar mogelijk zal zijn weet Smolders niet. ,,Je kunt in deze sport niet te ver vooruit kijken. Na mijn winst in Hamburg is de Global Champions Tour nu weer een doel. Maar ik hoop er ook te staan met de Nederlandse ploeg bij de Wereldruiterspelen in september, waar we ons willen kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020.”