Smullen in Kopenhagen: Sherrock zorgt voor sensatie en stuit in finale op Van Gerwen

Drama in België: Deense oud-profrenner (37) overlijdt na verkeerson­ge­luk

23:04 Chris Anker Sørensen is op 37-jarige leeftijd overleden. De voormalig profwielrenner uit Denemarken overleed in België na een verkeersongeluk. Hij was in België om commentaar te geven voor de Deense televisie bij het WK.