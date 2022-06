Snelle Cathelijn Peeters naast Eveline Saalberg in WK-estafetteteam

Dat Eveline Saalberg gisteren is opgenomen in de 4x400-ploeg voor het WK, kun je moeilijk een verrassing noemen. Achter Femke Bol (50.37) en Lieke Klaver (50.80) nestelde de 23-jarige atlete uit Vessem zich met een tijd van 51.22 stevig in de top-3 op de vaderlandse ranglijst. Met haar progressie zijn vooral Bol en Klaver blij. De kans op succes tijdens het WK is groter dan ooit.

Meest verrassende naam in het team is die van nieuwkomer Cathelijn Peeters. Alhoewel. Na de 53.34 die de 25-jarige Bossche atlete eind mei liep in Vught en de 53.50 die kort daarop volgde op de FBK Games, leek het al zo klaar als een klontje dat Peeters een plekje had verworven in de 4x400 meterploeg voor het komende WK. Zelf hield ze tot afgelopen zondag op het NK in Apeldoorn echter een grote slag om de arm.

Ze koos zelf voor de 400 meter horden in plaats van de 400 meter. Dat leek niet echt een gok na de 53.34 die ze in Vught al had gelopen. Met die tijd zet ze zich achter Bol, Klaver, Eveline Saalberg en Andrea Bouma (52.70) op plek vijf in de wachtrij. ,,Ik had het idee dat er op het NK mensen onder mijn 53.3 zouden gaan lopen”, zo zei ze niet te vroeg te hebben willen juichen. Dat gebeurde dus niet.

De in Dongen opgegroeide hordenspecialiste verbeterde haar persoonlijk record dit jaar met maar liefst meer dan drie seconden. ,,Ik had je voor gek verklaard als je een jaar geleden had gezegd dat ik deze tijden zou gaan lopen”, zo spreekt Peeters zelf ook van een onverwachte bestorming van de ranglijsten. Ze geeft daarnaast aan dat de 400 meter horden haar doel blijven.

Of Peeters ook in actie komt op het WK is nu nog de vraag. De kans is ieder geval groot dat ze wordt ingezet in de series van de 4x400. ,,Veel hangt af van de trainingen in Amerika voorafgaand aan het WK", weet Saalberg. De Vessemse zelf lijkt zeker van haar zaak in de 4x400 meter. Of ze ook wordt ingezet in de mixed-relay is echter de vraag. ,,Misschien in de series.” Bol en Klaver lijken de eerst aangewezenen voor de finale. Saalberg komt in ieder geval ook in actie op de individuele 400 meter.