Dessers door Unnerstall niet opnieuw de held: ‘De keeper was net iets beter vandaag’

Lars Unnerstall was vanmiddag niet te passeren voor Feyenoord. Met name in de tweede helft werd de Duitse doelman een aantal keer getest, onder anderen door de ingevallen Cyriel Dessers, maar als plaaggeest voor Feyenoord werd hij uitgeroepen tot man van de wedstrijd. ,,De keeper was net iets beter vandaag.”

28 november