Sonego veegt Djokovic in 68 minuten van de baan in Wenen

Bergwijn kan het voorlopig schudden bij Mourinho: ‘We speelden verschrik­ke­lijk slecht’

11:47 Tottenham Hotspur-trainer José Mourinho weet genoeg. De Portugees gaf donderdag in de Europese uitwedstrijd tegen FC Antwerp heel wat reserves een kans in de basis, maar dat beviel allerminst. ,,Deze avond zorgt ervoor dat mijn keuzes in de toekomst heel makkelijk worden”, zei Mourinho na de nederlaag in het Bosuilstadion (1-0).