Spaanse tennissers loven hun ‘superheld’ Nadal

Nuenen zet wielrenner Steven Kruijswijk in het zonnetje

8:02 NUENEN - Wielrenner Steven Kruijswijk werd gisteren alsnog in het zonnetje gezet in zijn geboorteplaats Nuenen. Hij kreeg een gouden erepenning voor zijn topprestatie in de Tour de France, afgelopen zomer. Conform zijn wens werd het een bescheiden feestje.