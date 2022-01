Spaanse tennissers naar eindstrijd ATP Cup

Australi­sche minister: ‘Meneer Djokovic wordt niet gevangen gehouden’

De Australische overheid bestrijdt de suggestie dat Novak Djokovic gevangen wordt gehouden. De Servische tennisser zit met asielzoekers in een hotel in Melbourne, in afwachting van de rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen het besluit van de autoriteiten om hem niet toe te laten tot het land. ,,Meneer Djokovic wordt niet gevangen gehouden, hij is vrij om het land te verlaten als hij dat wil”, zegt minister Karen Andrews van Binnenlandse Zaken. ,,Onze douane zal dat dan faciliteren.”

8:22