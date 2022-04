Spanje gehavend naar Den Bosch: ook wereldtopper Paula Badosa meldt zich af

Het Spaanse team was al verzwakt doordat ook nummer 10 van de wereld Garbiñe Muguruza zich had teruggetrokken voor de landenwedstrijd, die komende vrijdag en zaterdag wordt afgewerkt in de Maaspoort in Den Bosch. Sara Sorribes, 49ste op de wereldranglijst, is nu de aangewezen kopvrouw van Spanje.



De Nederlandse ploeg wordt aangevoerd door Arantxa Rus.