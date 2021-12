Speculaties over frauderen met testuitslag vergroten onrust tijdens WK darts

Net nadat Dirk van Duijvenbode als een ware Houdini in een sensationele partij zijn toernooileven heeft verlengd (4-3 na 0-3), slaat het nieuws over Van der Voort in als een bom. Een sportief drama voor de routinier zelf, die laat weten té teleurgesteld te zijn voor een uitgebreide reactie, maar er extra van baalt omdat hij de verwachting had ver te kunnen komen bij dit WK. Voor het toernooi liet hij nog weten dat hij al de hele coronaperiode voorzichtig is geweest en geen onnodige risico’s neemt. ,,Maar helemaal alles uitsluiten is onmogelijk.’’